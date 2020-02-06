武漢肺炎：副校長隱瞞疫情辦壽宴　致逾百人需隔離

湖北為武漢肺炎重災區，咸寧市通城縣紀委周三（5日）通報，通城縣實驗小學副校長張新甫因隱瞞疫情，違規辦壽宴被開除黨籍。張新甫夫婦從武漢返回後，妻子出現發燒、咳嗽症狀，但未有上報告。1月22日至23日先後導致張父壽宴參加人員和20名醫護人員需隔離，還引發參加壽宴的戴某某受感染。二人涉嫌違法問題移送縣公安機關依法處理。

通報指，1月11日，張新甫與其妻黃某某前往武漢，次日返回通城。數日後黃某某出現疑似症狀。至1月22日，張新甫與其弟為其父親違規辦壽宴，黃某某前往五里鎮磨橋村老家參加，共宴請十餘桌，出席者超過100人，同時違規收受多名同事禮金。翌日，張新甫陪同黃某某前往縣人民醫院診療，多次否認近期曾到武漢疫區。

同月24日，黃某某被確診武漢肺炎，導致縣人民醫院呼吸內科20名醫護人員、37名患者及家屬需隔離。同時，還引發參加壽宴的戴某某受感染，導致戴某某的丈夫王某某所在單位16人以及五里鎮磨橋村參加壽宴的數十名村民亦需隔離。

紀委在通報中指出，張新甫對抗組織調查，態度惡劣，極不配合，拒不交代參加宴請及其密切接觸人員情況，給後續疫情防控排查工作帶來嚴重隱患。