武漢肺炎：內地經濟活動近癱瘓　原油進口停滯

內地爆發武漢肺炎疫情，導致經濟活動近乎癱瘓。英媒引述交易人士稱，本周中國的原油及天然氣短期銷售活動陷入停滯，內地有買家正考慮採取法律，以避免必須履行採購合約的責任。

中國是全球最大原油進口國，據內地海關總署早前公布，中國去年進口原油量逾5億噸、進口天然氣逾9650萬噸。但隨着武漢肺炎疫情擴大，中國將春節假期延長以阻止病毒蔓延，令大宗商品供應鏈被打亂，加上溫和氣候令發熱用燃料的需求放緩。

報道引述三名交易商表示，佔全國原油進口量5分之1的山東，現貨原油交易陷入停頓。有來自新加坡的交易商表示，春節前仍可賣出一些延至4月付運的貨，但本周交易已全部停止。

該交易商又稱，有賣家擔心假如現在出貨，來自中國的買方或以「不可抗力」為由拒絕履行合約。中國海洋石油總公司的一個液化天然氣供應商便表示，上周收到一份可能遭遇不可抗力的通知書，惟中國海洋石油總公司未就報道回應。

據知，要讓有關通知生效，還要當地政府出具第三方官方文件，宣布收貨港口處於全面關閉狀態。