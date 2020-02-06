武漢肺炎：台灣明起暫停接受港澳人士申請簽證

台灣陸委會周四（6日）宣布，周五（7日）起暫停受理香港、澳門居民申請臨時入境停留，包括落地簽及網簽，「境外人士線上申辦系統」也會暫時停用。另外，在14日內曾經入境或居住於中國大陸、香港、澳門的外籍人士，將暫時禁止入境。

陸委會發言人邱垂正宣布，因應武漢肺炎疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心已將香港、澳門旅遊疫情建議至第二級「警示」，為確保台灣公衞安全，周五起，暫停受理香港、澳門居民申請臨時入境停留（落地簽及網簽）、「境外人士線上申辦系統」（雲端申請停留）的簽證。

另港澳人士若在新措施宣布前已取得或持有台灣有效入出境證件、台灣效期內居留證或自香港、澳門以外地區來台者，入境後須居家檢疫2周，大陸人則禁止入境。另已持有有效居留證而擬返台的外籍人士，若在14日內曾經入境或居住於大陸、香港或澳門者，返台後將限制居住，並進行14日的「居家檢疫」措施。有關措施將視疫情調整。

另台灣的交通部觀光局繼早前宣布禁止旅行團前往大陸（包含轉機前往其他地區旅遊），因應台疾管署提升港澳地區旅遊疫情等級為第二級，周四也宣暫辦理旅行社組團前往港澳，但不包括經港澳中轉其他地區。

中央流行疫情指揮中心同日宣布，台灣新增2宗境外傳入的確診個案，患者分別是一名40多歲的男子，以及一名20多歲的女子。前者去年底到武漢工作，本月2日從遼寧返台，翌日出現發燒、咳嗽、頭痛等症狀；後者上月21日從武漢經深圳返台，本月1日出現病症。