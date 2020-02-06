武漢肺炎：夫婦外遊於武漢轉機　回家後感染4家人

隨着武漢肺炎疫情蔓延，確診病例中不少是家人之間互相感染。其中黑龍江大慶市疾病預防控制中心周三（5日）公布兩宗家庭群聚感染的個案。其中一對夫婦上月前往泰國旅遊期間，曾於武漢轉機並短暫逗留，行程結束後回家，先後感染4名期間未曾外出的家人，最終一家6口一同確診。

家住大慶市肇州縣肇州鎮的張姓婦人，上月與劉姓丈夫參與了一個泰國七日遊旅行團，上月8日從哈爾濱先飛到武漢，並在機場酒店逗留約8小時後，當晚轉飛至曼谷。二人於同月14日清晨從曼谷飛抵武漢，同日中午乘機回哈爾濱。

同月17日，張婦與多名家人包括其妹、2名女兒和1名女婿在一間飯店聚餐。翌日張婦出現症狀，1月22日先後前往市內兩家醫院就診，翌日確診。而當日有份參與聚餐的其餘4人，亦在張婦確診後的10天內陸續確診。至於當日沒有出席聚餐的張婦丈夫，則於1月26日確診。

另一宗家庭群聚感染個案，是居於該市讓胡路區的董某，上月19日由武漢乘飛機返回大慶市後，同月23日出現發燒，翌日前往親戚家單獨居住，同月30日確診。而自1月21至24日董某在家期間，一直與其同食同住父母，也分別於上月底和本月初確診。