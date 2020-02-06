武漢肺炎：多個國家中止航班　華外交部籲勿製造恐慌

受武漢肺炎疫情影響，多個國家中止來往中國的航班。中國外交部發言人華春瑩周四（6日）表示，部分國家中斷航班屬反應過度，敦促這些國家遵循世衞建議，勿對中國實施旅行和貿易等限制。

華春瑩表示，中方對有關國家無視世衞建議、不遵守國際民航組織的公告表示不滿和反對，並已向有關國家提出嚴正交涉。她認為，這些國家的做法不僅無助於疫情防控，反而人為製造恐慌，嚴重干擾國際正常人員往來與合作，干擾國際航空運輸市場秩序。敦促有關國家糾正做法，以實際行動體現對中國防疫的支持。

至於有國家擔心將進一步採取旅遊限制，呼籲本國人民盡快離開中國。華春瑩回應，這種說法完全是臆測，表示中國民航不會停航，同時，中國外交部和駐外使館會積極協助，因當地斷航而受影響的中國公民，通過更改航班或前往他國轉飛等方法，盡一切努力將滯留海外的中國公民接回國。

華春瑩又回應有關在華外國人受疫情況，她指中國目前共有19名在華外國人確診患上新冠肺炎，其中2人已治愈出院，另17人正接受隔離治療；中方會高度重視在華外籍人士，特別是在湖北武漢外國公民的合理訴求。

另外，《華爾街日報》周三（5日）發表了一篇題為《中國是亞洲真正的病夫》的文章，華春瑩抨擊該文章作者應為自己的言論、傲慢、無知感到羞愧。