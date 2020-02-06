武漢肺炎：男醫生瞞病情致百人密切接觸　醫院宣布關閉

武漢肺炎疫情持續，衞生部門呼籲病人如實報告外遊行程。河北張家口市一名醫生周二（4日）確診新冠病毒肺炎，惟他隱瞞病情未有隔離，多次到河北北方學院附屬第一醫院求診，導致超過100人成為其密切接觸者。該醫院周三（5日）宣布關閉，僅保留發燒門診接診。

張家口市周四（6日）公布兩宗橋西區確診患者的活動軌迹，其中一名男患者賈某，是河北北方學院附屬第一醫院醫生，他於海南三亞市被告知與確診病例有密切接觸，需隔離觀察，惟他於上月24日從三亞乘坐CA1378航班到北京，後自駕返回張家口。

賈某未向社區有關部門通報，也未自行隔離，反而先後3次到醫院求診，又在醫院接診患者，導致家人、鄰居、同事等人變為其密切接觸者。第2宗確診病例則是賈妻，她與丈夫同住橋西區，上月與他一同從三亞回張家口，於周三（5日）確診。

此外，湖北咸寧市通城縣紀委周三通報，通城縣實驗小學副校長張新甫夫婦從武漢返回後，妻子出現發燒、咳嗽症狀，但未有報告及隔離，反而參加家翁壽宴，導致參宴人員和20名醫護人員被隔離，其中參宴者戴某受感染。目前，張新甫已被開除黨籍，夫婦兩人被移送縣公安機關。