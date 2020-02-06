武漢肺炎：多省市延遲開學　開展網上教學活動

學生可在線上教育平台上堂。（中新社圖片）

受湖北武漢肺炎疫情影響，多個省市均延長開學時間，其中江蘇省及浙江省周四（6日）發出通知，稱全省大中小學、幼兒園、托育機構等，2月底前不開學。教育行政部門和學校均利用在線教育等平台，開展遠程教學，其中深圳的高中學校的在線教學，將於下周一（10日）開始。

通知指，具體開學時間將視疫情防控情況，屆時會提前向社會公布。各級教育行政部門和學校要充分發揮在線教育平台和網絡媒體，為學生提供輔導、答疑等線上教學活動。學生及培訓機構亦禁止在開學前組織集中教學或線下集中培訓等聚集性活動。

深圳市教育局發布公告，指為確保在線教學順利開展，做到「停課不停學」，將大力推進訊息化教學。學校需合理安排課程內容，除中英數等學科，亦要教導疫情防護專業知識和防護技能等；每周需組織召開一次在線班會，每日至少展開1次廣播體操、2次眼保健操，並指導學生開展各類室內健身項目。

各高中學校要考慮在線教學特點，每節課堂不超過40分鐘，網絡選修課則控制在10至30分鐘內；任課老師可以直播或其他在線方式教導學生，其他學習單元則可採取直播、錄播、網絡資源推送等方式。每科功課量不可超過30分鐘，一日功課總量不宜超過2小時。