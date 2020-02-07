台女工作過勞亡　公司漏報薪酬賠138萬新台幣

在台灣擁有多間門市的食品製造公司「義美食品」，旗下一名游姓女員工在2012年因中風死亡，後者家屬向義美提告求償。台高等法院周四（6日）更一審時，認定死者超時工作致死，但因未控制高血壓須負部分責任，判決義美賠償96.68萬元（新台幣，下同，約25.4萬港元）慰撫金，以及42萬元（約11萬港元）退休金定讞。

死者家屬指出，52歲的游女在義美工作20年，擔任喜餅蛋捲包裝員。游女在2012年2月間因身體不適，但還按時上班，同年3月18日因長期超時加班，導致腦幹出血腦中風，送醫後數日死亡。

惟游女家屬在請求退休金、喪葬津貼時，發現義美漏報游女薪資，導致領取差額達42萬元損失，遂要求連帶精神慰撫金等賠償269萬元（約70.65萬港元）。但義美認為，游女在2月過年期間應已充分休息，且游女本身患有高血壓，難以認定其死亡與工作有關。

高院一審時因認定游女非因職災死亡，加上調查不完備而發回更審，遂查出游女發病前2至6個月，月平均加班超過72小時，加上因義美漏報游女薪資，導致退休金減損，終轉改依《勞工保險條例》判決義美賠償，全案確定。