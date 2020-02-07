磚造結構地基出土　有望重現400年前大員市鎮

荷蘭東印度公司於1624年佔領台灣大員島（現為台南市安平區），建造熱蘭遮城、大員市鎮，作為統治當地的軍事丶貿易丶統治中心，可謂是台灣最早設立的城市。台南市政府自去年6月與成功大學考古團隊合作，透過歷史資料、套圖測繪、考古發掘，至日前公布發掘成果，或有望重現400年前大員市鎮的面貌。

市政府與該校啟動為期6年的「熱蘭遮城400年」研究計劃，該校考古所所長劉益昌、校長蘇慧貞及台南市長黃偉哲近日發表發掘成果。考古團隊依據《1643年熱蘭遮新地籍登記簿》等文獻資料，在原大員市鎮南端、東側發掘，發現從荷蘭時期、清代磚造結構層層堆疊以及疑似大水氾濫沖積、水相沉積地層，有可能是海岸線。南側探坑雖僅保留小部分堆積地層，但也發現清代早期溝渠遺迹及部分房屋基礎遺留。

劉益昌以「地底看到層層疊疊的台南」表示，將爭取未來於安平闢塊狀區域探勘、攤開地底現地展示，重現大員市鎮面貌，並有機會透過與東印度公司有關的荷蘭、比利時等國，向聯合國申請跨域無國界世界文化遺產。台南市長黃偉哲指，將考慮不以回填方式保存現況，希望讓下一代看到台南歷史原貌。