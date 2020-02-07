台男放沖天炮遭鄰居毆死　家屬獲賠464萬新台幣

台灣桃園一名施姓男子，前年9月因不滿王姓鄰居放煙花嚇到其姪子，遂與親哥及友人毆打對方。王男腹部大出血休克，送院搶救後不治。3人事後因傷害致死罪成，分別被判囚8年至8年10個月不等，至日前被裁定需向死者家屬賠償逾464萬元（新台幣，下同，約122萬港元）。

事發於前年9月23日中秋節前夕，施男因不滿王男燃放鞭炮，先上前口頭警告，未料之後疑因風向影響，王燃放的沖天炮射向施男方向。涉案3人立即上前理論，雙方隨即爆發激烈口角及肢體衝突，他們不斷踢向事主的頭部、腹部，導致王男腹腔大量出血，傷重不治。

法院審酌，涉案3人僅因細故就毆打王男致死，毫無法治觀念、恣意妄為，非但奪走他人性命，更造成家屬頓失親人，嚴重危害社會治安，考量3人坦承認罪，主觀上應無殺人犯意，遂作出上判決。

王男父母事後提起刑事附帶民事求償，要求3人賠償喪葬費、扶養費、精神撫慰金等共815萬多元（約214萬港元）。民事庭認為，涉案3人共同傷害王男致死的行為明確，審酌雙方職業收入，以及死者父母年齡等，判處他們應連帶賠償逾464萬元。