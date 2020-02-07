武漢肺炎：網民要求平反李文亮　官媒讚揚高度專業

首先披露武漢肺炎疫情的湖北武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，不幸確診肺炎，周五（7日）病情惡化死亡。數以十萬計網民事後湧入他的微博留言哀悼，稱在謊言遍地的年代，肯說真話的人彌足珍貴，並要求官方平方。官媒也發文為李送別，指他因公殉職，事件值得反思。

「是國家對不起他，到死都沒給平反」、「這世道，好人總是沒好命，我們失去一位說真話的英雄」、「這個社會真的不缺說好聽話的人，但是最缺的是敢於說真話的人」，網民除了向李文亮致以敬意，也為他遭受到的不公平對待感到憤怒，有人還直言，李文亮的去世令更多市民對政府失去信心，希望某些官員在生命面前，不要只顧玩政治。

有網民翻查李文亮的微博，發現他在2012年12月21日寫道：「朋友們，從今天起你們也許就聯繫不到我了，因為我要去拯救地球了。如果22日太陽照常升起，那就說明我成功了，不用感謝我，這都是應該的！」帖文顯示，他當時在廈門大學附屬第一醫院。網民認為，這個帖文一語成讖，多達11萬人留言，有人稱：「一路走好，你是真正的英雄。」

官媒發表評論文章指，在大眾對新病毒認知還很有限的時候，李文亮能夠將消息傳出去，率先在專業人員的範圍內拉響警報，表現出高度的專業性。他在平時的工作中，也展現了令人尊敬的醫德。李文亮本次因公殉職英勇、樸實，尤其讓人心痛。在這種危急關頭，大家必須團結起來，為了避免更多的人被染上李文亮醫生等人最早警告的病魔而竭盡全力。現在全國都在增援武漢和湖北，必須打贏這場戰爭。