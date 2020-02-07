武漢肺炎：人行3000億專項貸款　向防護用品企業放貸

國務院周五（7日）就武漢肺炎疫情舉行記者會，財政部、人民銀行、國家稅務總局、中國銀行保險監督管理委員會介紹疫情防控相關的財稅政策，包括安排667.4億元（人民幣，下同，約775.2億港元）的疫情防控資金，並對所有進口的防疫物資免除關稅。人民銀行宣布，設立3000億元（約3341億港元）專項貸款，以優惠利率，向生產口罩、護目鏡、消毒液等企業放貸。

財政部副部長余蔚平表示，中央高度重視疫情防治工作，在資金、政策保障上推出一系列措施。截至周四（6日）各級財政安排疫情防控資金667.4億元，包括中央撥出的170.9億元（約193.4億港元），其中57億元（約63.5億港元）用於疫情防控專項補助，包括補助疫情爆發地湖北省18億元（約20億港元）。其餘99.5億元（約111億港元）用於基本公共衞生服務和基層疫情防控資金。

在政策保障方面，中央已出台十一條財稅支持措施，包括補助患者治療費用60%，並免除企業各種涉及疫情的治療稅項。疫情前線工作人員提供工傷待遇保障、給予定額臨時性工作補助；簡化政府採購疫情防控物資的審批程序，打通物資供應的「綠色通道」。

此外，中央對捐贈用於疫情防控的進口物資，免徵進口關稅、進口環節增值稅和消費稅。對受疫情影響較大企業，取消反擔保要求；對個人創業擔保貸款展期一年；對疫情防控重點保障企業給予貼息支持。中央亦會進一步降低相關企業生產營運和融資成本，加大防疫物資和醫藥產品的供給保障力度。

人民銀行副行長、外匯局局長潘功勝亦在會中提到，在疫情期間會保持金融體系充足的流動性，保障民生和實體經濟穩定發展，包括貨幣、債券、股票、外匯等金融市場如期開市，平穩運行。他又強調，疫情影響中國經濟只是暫時性，中央有足夠的政策應對疫情。