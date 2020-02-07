武漢肺炎：最新研究發現　穿山甲或是新型冠狀病毒中間宿主

中國科學院武漢病毒研究所早前研究指，武漢肺炎的新型冠狀病毒可能來自蝙蝠，但如何傳染人類未明。廣東廣州華南農業大學周五（7日）發表最新研究指，從穿山甲中分離出的毒株，與新冠狀病毒的毒株相似達99%，懷疑穿山甲是潛在的中間宿主。研究結果對疫情的源頭防控具有重大意義，為野生動物管控政策調整提供科學依據。

華南農業大學、嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室教授沈永義、肖立華等科研人員的團隊分析1000多份宏基因組樣本，鎖定穿山甲為新型冠狀病毒的潛在中間宿主。然後通過分子生物學檢測，發現穿山甲中β冠狀病毒的陽性率為70%。透過進一步對病毒分離鑑定，電鏡下觀察到典型的冠狀病毒顆粒結構，最後通過對病毒的基因組分析，發現分離的病毒株與目前感染人的毒株序列相似度高達99%。

嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室常務副主任、華南農業大學校長劉雅紅教授表示，鑑於當前疫情防控的嚴峻，因此選擇將研究結果在第一時間向社會公佈，希望有助於疫情的科學防控，並為科學家開展進一步工作提供借鑑。