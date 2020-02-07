武漢肺炎：廣州市場偷賣野生動物　多名幹部被處分

在武漢肺炎疫情肆虐下，內地全面打擊野生動物交易，惟廣州白雲區江高鎮江村農貿綜合批發市場早前被揭仍偷賣野生動物。廣州市紀委監委會嚴肅查處白雲區有關黨組織和黨員幹部在其中的失職失責問題，處分多名幹部。

經查，白雲區市場監管局、江高市場監管所、江高鎮黨委政府和江村村黨委、村委會及有關工作人員在疫情發生後，落實黨中央決策部署不堅決，政治敏感性不強，工作流於形式，監督檢查不全面不深入，未能及時發現該市場有檔主售賣野生動物、社區出租屋存放野生動物等問題，對市場長期存在的臨時搭建檔口及無牌經營問題整改不力，造成較大安全隱患。

經報白雲區委批准，白雲區紀委監委對江村市場場長江志潮，處以黨內嚴重警告處分，撤銷其江村市場場長職務；對江高市場監管所四級主任科員龔拓政務記大過處分；對江高市場監管所所長劉遠捷和江村村黨委書記、村委會主任、江村市場法定代表人江振佳黨內嚴重警告處分。

其次，對白雲區市場監管局四級調研員李保紅、江高鎮黨委委員兼副鎮長謝志剛、江高鎮來穗人員和出租屋管理中心主任洪映蘭黨內警告處分；對白雲區市場監管局黨組書記、局長游乃滿，江高鎮黨委書記姚瑤，江高鎮黨委副書記、鎮長利應都誡勉處理。