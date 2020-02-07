武漢肺炎：公安部下令嚴打瞞報及拒絕隔離行為

武漢肺炎在國內大規模爆發，公安部周五（7日）通報，近日有部分人士刻意隱瞞疫情、拒絕隔離治療，致使病毒傳播擴散，危害公共安全。公安部已專門印發指導意見，要求全國公安機關對故意或者放任病毒傳播者，以危險方法危害公共安全罪追究刑事責任。

通報列舉多個典型案例，江西贛州一名陸姓患者上月外遊期間曾與患者親密接觸，返回當地後被要求居家隔離。陸某不理禁令，仍乘搭公共交通工具。四川雅安一名侯姓患者上月從武漢返回當地，但刻意隱瞞到外遊史，四處走親訪友，與多名醫護人員接觸。

另外，吉林長春一名王姓患者展長期在武漢工作，他上月回長春探親，未向社區報備。他出現發燒、咳嗽等症狀前往就醫時，又向醫生故意隱瞞行程，且與多人密切接觸就餐。上述人士的行為造成了嚴重後果，其事後均確診染病，目前正被隔離收治。

公安部有關負責人表示，根據《刑法》及有關司法解釋，故意或者放任傳播新型冠狀病毒，危害公共安全者，應當追究刑事責任，公安機關將嚴厲打擊此類犯罪行為。另根據《傳染病防治法》有關規定，任何單位和個人，必須接受疾病預防控制機構、醫療機構有關傳染病的調查、檢驗、採集樣本、隔離治療等防控措施，如實提供有關情況。