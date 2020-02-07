武漢肺炎：熱愛美食手機　李文亮最後生日冀看清世間繁雜

不幸英年早逝的湖北武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，於去年10月12日度過人生最後一個生日，他當日在個人微博留言：「新的一歲希望能做一個簡單的人，看得清世間繁雜卻不在心中留下痕迹，保持足夠的平常心。」熱愛美食的李文亮不時在微博分享食評，又經營分享關於手機及科技產品的貼文。

李文亮平時喜歡吃炸雞、火鍋，特別是日本料理。每當他經過火車站，必定會買小食店的炸雞脾及可樂，更形容「達到人生巔峰」。李文亮亦與平常人一樣會「相機食先」，大餐前拍下食物的照片並上傳至微博。網民更表示李文亮微博關於吃的實在太多，「真的是一個可愛的吃貨」。

另有網民發現，李文亮生前曾在微博提到，「不經審視的人生是不值得過的，希望大家都能實現自己的價值，共勉」；而他的微信更以「理論是灰色的，生命之樹常青」作為個人簽名，可見其人生的左右銘。

資料顯示，李文亮出生於1985年10月12日，籍貫遼寧，2004年高考後入讀武漢大學臨床醫學7年制專業至畢業，其後在福建廈門工作3年，2014年回到武漢，在武漢市中心醫院工作，任職眼科醫生直至逝世。