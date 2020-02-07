武漢肺炎：馬祖小三通旅客只出不進　下周一暫停客運船

湖北武漢肺炎持續蔓延，台灣已有多宗確診病例，為防止疫情擴散，馬祖小三通自周五（7日），旅客「只出不進」，所有旅客暫緩入境，包括馬祖民眾返大陸後，亦不得入境，旅客仍可繼續出境。惟台灣仍有大批民眾滯留武漢，大陸和台當局各執一詞，第二批包機仍未成行。

台灣的陸委會周五表示，自下周一（10日）開始，暫停小三通客運船來往兩岸。陸委會續稱，在第一批包機的滯留民眾中，出現確診病例，存在防疫風險，顯示大陸當局宣稱的防疫工作未有落實，造成機上人員交叉感染風險。其又認為大陸的處理方式太草率，若因此增加更多感染者，後果不堪設想，遂第二批包機仍未批准。

台灣的衞生福利部長陳時中，周五接受台媒訪問時表示，目前要檢視台灣的醫療能力，包括檢疫所的設置、必要的檢疫程序等；擔憂台灣是否有能力進行大量民眾隔離，「我們當然很想救出大家，可不能把自己的船弄沉了」。

台灣的蔡英文總統周五出席活動時表示，身在武漢的台商是我們的同胞，在防疫期間，沒有政治考量。她又批評，陸方的首批赴台名單未符合說好的優先次序，沒有立即處理弱勢特別需要的人。

大陸國台辦發言人馬曉光周四（6日）表示，近日已將979名台胞名單通過兩岸民航聯繫管道提高，中國東方航空申請在周四和周五各執行兩班，將在周六（8日）執行一班包機。馬曉光表明相關包機名單和計劃至今仍未獲台方批准，批評台當局以收容能力有限為由，拒絕湖北台胞返鄉。

另有乘搭首批包機返台的民眾周四接受台媒採訪時表示，擔憂有防疫漏洞，登機前沒有抽血檢疫，只是簡單測量體溫，上機後沒有穿防護衣，未有隔位坐，名單也沒有根據老弱婦孺的優先順序登機。