武漢肺炎：李文亮母遺憾未見最後一面　懷孕妻子茶飯不思

武漢肺炎疫情蔓延全國，最先傳出疫情「謠言」、8名吹哨人之一的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，周五（7日）凌晨病逝，引起輿論關注。李文亮母親周五接受內媒採訪，坦言對未能見到兒子最後一面「感到遺憾」；另李的岳父透露，懷孕5個月的女兒（李文亮妻子）已一整天沒吃飯，且有發燒症狀，令他們十分擔心。

李文亮母親先是透過傳媒，向社會各界的關注表示感謝。她透露，李文亮的病情一度好轉，但近兩天急劇惡化，「兒子在醫院從治療到搶救再到死亡，作為父母都未能親眼看看孩子」，感到十分遺憾。在李文亮離世後，院方立即將其遺體送往火化，其父母則返回醫院收拾兒子的遺物，骨灰只能寄存在殯儀館處。

李母續指，她和丈夫亦曾確診新冠肺炎，但已治愈出院，「可惜孩子，孩子沒挺過來」。至於李文亮的5歲兒子和懷孕的妻子，則早已被李送回襄陽娘家居住。她傷心地表示，兒子很有才華很有潛力，忠於職守，不是會撒謊的人，如今家庭破碎，以後日子也不知道該怎麽辦。

另李文亮岳父表示，李男去世後，女兒已一天都沒吃飯，且伴隨着發燒症狀，其一家人亦有發燒，準備前往醫院做檢查。他又澄清，網上流傳的求助信並不是他們寫的，李男小舅發燒、咳嗽，經檢查發現肺部有陰影，但暫未確診。

李文亮妻子工作的武漢愛爾眼科周五宣布啟動員工關愛計劃，表明願將支付李文亮的2名孩子的生活津貼及學費，直至兩名孩子大學畢業。愛爾眼科董事會秘書吳士君表示，李文亮夫人自2010年12月起加入愛爾眼科，在武漢愛爾眼科醫院工作，丈夫遭難公司對此義不容辭。