武漢肺炎：確診病例收治普通病房　醫院973人被隔離

武漢肺炎疫情嚴重，多地均有密切接觸者被隔離觀察。天津市武清區人民醫院近日在診治過程中，因發燒門診管理不嚴，將確診者收治至普通病房，導致醫院封控、共973人被隔離。市政府周四（6日）回應，指患者初診時為普通發燒患者，院方並沒有與專家會診研判。目前院方在專家指導下，已將相關隔離人員陸續安全轉移。

武清區常務副區長吳麗祥在新聞發布會表示，該名34歲的田姓患者為天津第70宗確診病例。他上周六（1日）因發燒、咳嗽而到發燒門診就診，經詢問流行病學史，常規及胸CT檢查後，判定為普通發燒患者，遂至呼吸內科住院治療。

詎料至周二（4日），院方就田某多次進行核酸檢測，結果先後呈弱陽性、陰性；惟至翌日再次檢測後呈陽性，遂立即將患者轉至定點收治醫院救治。惟院方因沒有通過專家會診研判，將田某收治至普通病房，與其在同一病房的患者形成交叉感染風險，被作為密切接觸者而隔離治療。

武清區政府已在周二凌晨採取應急處置措施，封鎖患者所在病區及住院大樓，至早上7時封控武清區人民醫院，遂隔離973名接觸人員，其中23名醫護人員晚上11時轉至天鵝湖隔離醫學觀察點隔離。後經過對人員分類和深入排查，739人轉到集中隔離點，234名患者則實行住院隔離治療。