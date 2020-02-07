武漢肺炎︰另一「吹哨人」悼念李文亮 「老天爺也哭了」

被視為武漢肺炎疫情「吹哨人」之一、湖北武漢市中心醫院眼科醫生李文亮周五（7日）凌晨逝世。另一名同獲列為「庚子八君子」、因披露疫情遭訓誡的華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院腫瘤科醫生謝琳卡，當天上午則在微博發貼悼念稱︰「昨天下雨了，老天爺也哭了吧。」不少網民關心「八君子」其他7人現況。

「庚子八君子（或稱造謠八君子）」是指在武漢肺炎爆發之初，率先在網上披露疫情的8名網民；他們一度被武漢當局定性為「造謠」，其後獲最高人民法院「平反」。有內地傳媒調查發現，8名網民都曾在醫生群組內發貼，因此推斷為8人均為前線醫生；其中李文亮、謝琳卡，以及協和武漢紅十字會醫院醫生劉文先後接受傳媒採訪，身份獲得確認。

謝琳卡早前接受傳媒採訪時披露，她因在「腫瘤中心」微信群組中呼籲「近期不要到華南海鮮市場去，那裏現在發生了多人患不明原因肺炎（類似非典）」，結果被警方致電約談。她坦言，「預警」乃醫者本分，如能幫助部分人免於感染，便感到非常高興。至於劉文則表示，他在科室群發布疫情信息，初衷是想提醒同事們，「如果我們不說實話，還有誰會說實話」。

在謝琳卡發貼悼念李文亮後，不少網民留言關心她，稱「保護好自己」、「我們不需要下一個李文亮大夫。謝大夫，你就做一個普通人好不好」、「姐，一定一定好好保重身體！我們期待您的凱旋之音」、「我們都哭了，你們辛苦了」、「你們都是英雄，加油」。