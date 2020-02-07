武漢肺炎：全省首宗利用疫情詐騙案宣判　男子囚6個月

武漢肺炎疫情仍然嚴峻，不法分子則趁機發國難財。浙江寧波市鄞州區法院周五（7日）宣判該省首宗利用疫情詐騙案件，21歲應姓男被告早前假扮女護士，以「有醫用口罩出售」為名，訛騙吳姓受害者6296元（人民幣，下同，約7120港元），結果被判處有期徒刑6個月，並罰款1000元（約1130港元）。

經審理查明，應男周一（3日）冒用「鄞州二院女護士」的身份，通過微信認識受害者，並宣稱自己有獲取醫用口罩的特殊渠道。由於吳男急需口罩，加上應男給出的價格比市面上低很多，於是提出購買1萬個醫用口罩；惟應男收款後，隨即把吳男拉進微信黑名單。警方周三（5日）將應男逮捕，檢察院決定周五對其犯罪行為提起公訴。

法院審理認為，應男在預防、控制突發傳染病疫情期間，假借銷售預防疫情用品的名義詐騙財物，依法應從重處罰。按最高法、最高檢早前訂立的有關妨害預防、控制突發傳染病疫情等災害的刑事案件處理辦法，對應男作出上述判決。