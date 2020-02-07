武漢肺炎：車輛進出深圳須提前申報　粵港貨車由海關檢疫

武漢肺炎疫情蔓延全國，廣東確診人數已超越浙江，繼湖北後第二重災區，其中深圳市確診人數更是全省最高。深圳市公安局交警局周五（7日）宣布，為減少檢疫措施造成的交通擁堵，將在周六（8日）零時起在所有進出深圳的公路或道路實施提前申報措施，車輛首次通過「防疫檢查點」前，必須提前通過網上進行申報。

據通報，有需要提前申報對象包括外地（深圳以外地區號牌）車輛、今年1月1日曾前往或途經疫情發生地的深圳（粵B）牌照車輛、司機或乘客是非深圳戶籍人員的車輛，和中型以上客車的所有非深圳戶籍乘客。

除粵港兩地牌照貨車、巴士外，上述所有客、貨車的車輛牌照、司機及全車乘客都必須提前申報。至於粵港兩地牌照貨車，則交由海關負責檢疫登記，市內行駛的巴士，毋須提前申報。通報強調，司機或乘客原則上應提前1天，在官方指定途徑上完成申報。申報後，車輛可在檢疫點專門的「申報通道」進行體溫檢測，通過檢測即可放行。