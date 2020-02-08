太陽能沼氣發電　台首個綠色養豬場試業營運

養豬場一般衞生環境較差，且會引發臭味及排污問題。為打造乾淨的畜殖產業，有台灣企業就斥資6.88億元（新台幣，下同，約1.8億港元），結合太陽能及沼氣發電等在屏東興建全台首個綠色養豬場。業者周四 （6日）表示，未來會再建多個現代化畜殖場，向廢、污水零排放目標邁進，打造乾淨且永續的畜殖產業。

台糖祕書處長蕭光宏指，公司的養豬場規模龐大，其中緊臨屏東農業生物科技園區的東海豐農場，最高峰時養殖超過3萬隻豬，卻有臭味及排污問題，遂結合沼氣發電等打造綠色養豬場。

農業循環園區的養豬場目前試養約1萬隻豬，共有10個負壓水簾豬舍，每間豬舍屋頂均設有太陽能板，能有效降溫。場內有通風除臭、自動餵食水和飼料、智慧化環境監控及豬糞尿收集系統，不僅有效控制養豬氣味問題，更可降低人員出入頻率，減低病菌傳播。

蕭光宏表示，園區的沼氣中心每日處理量最高可達200公噸，除場內豬糞尿外，還能協助處理場區外部的農業廢棄物，估計每年最高可生產230萬度電，且厭氧消化後的沼渣可製成肥料，可供農田栽植農作物。公司將以此區為範本，計劃再斥資107億元（約28.05億港元），興建16個現代化畜殖場。