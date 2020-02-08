強力搖頭丸2個月致34死　台警勒令重視調查

台灣近年出現不少新興毒品流入市場，禍害多人甚至搞出人命。台灣的高等檢察署日前通報，近兩個月全台總計有34宗吸食致死案，最年輕死者僅17歲；經法務部調查下，發現多宗案件均因吸食PMMA（強力搖頭丸）致死。台刑事局毒品查緝中心吳思翰接受東網記者訪問時，直言毒品工場並不清楚藥性對人體的危害程度，遂令台灣警方重視調查。

吳思翰指出，警方去年共檢出10.2萬包毒咖啡，雖僅有153包有PMMA成分，但據研究顯示，人體只要稍微碰觸及食用微量就可出現致死反應，危害程度比吸食單一毒品要高許多。警方經常在娛樂場所查緝「毒趴（毒品派對）」時，發現毒品工場會以知名的社交軟件LOGO包裝毒咖啡包，藉此吸引年輕人。

高檢署指出，PMMA是中樞神經興奮劑，服用後除了會產生迷幻效果，毒性比安非他命（冰毒）更強，致死率近100%。當PMMA與3至4種新興毒品混入咖啡包。由於PMMA的毒性發作時間比一般搖頭丸MDMA慢，施用者常感覺沒有效果，而再食吃第2、3包，結果就因服用過量中毒身亡。

台法務部法醫研究所毒物化學組組長林棟樑表示，PMMA與安非他命的作用相同，讓中樞神經處於持續興奮狀態，導致心跳加速、血壓增高、發汗，最後體溫高達40多度而熱衰竭身亡。高檢指出，PMMA致死案例去年底竄升，全年新興毒品致死案84宗，有34宗為吸食過量。由於此類毒品成本低、製程快，多以咖啡包形式出現，極易流入市場。

據了解，台灣在2006年出現首宗PMMA致死案件，當時數名15至17的青年服用含PMMA成分的搖頭丸錠劑，終送醫不治。直至2009年警方曾查獲PMMA30多克，2015年查獲960克，而在2016年後便沒有查獲紀錄，未料卻在去年底又再重現市場。

（東網駐台記者宋江誠報道）