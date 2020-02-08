武漢肺炎：被指涉洩露病人資訊　醫務人員遭行拘

正當內地市民為今次抗疫「吹哨人」李文亮醫生的離世表示哀慟之際，雲南文山州人民醫院周四（6日）有多名醫務人員被指偷拍、散布新型冠狀病毒感染肺炎患者病程信息被行政處罰。但翌日雲南警方隨即公布，鑑於當前疫情防控工作的嚴峻性暫緩各人的行政拘留決定。有內媒質疑，被處罰的醫務人員究竟「洩露」了甚麼訊息？

報道指，文山州人民醫院文姓、謝姓、關姓外判職工和護士，利用工作便利，私自用手機拍攝醫院電腦記錄的新型冠狀病毒感染肺炎患者的姓名、家庭詳細住址、工作單位、行程軌跡、接觸人員、診療信息等基本情況並公開散布，文山市人民醫院劉姓財務職員和余姓外判財務職員，通過微信轉發傳播。

據報，各人的行為造成相關小區住戶人員高度恐慌，並嚴重影響患者的家庭安全，因此該市公安局依法決定對文、余、劉、謝4人作出行政拘留10日並罰款500元（人民幣，下同，約563港元），關某則被罰款500元（約563港元）。

事後有內媒質疑，疫情信息公開既是群防群控疫情的需要，也是政務信息公開的要求。中央當局也表示要及時准確、公開透明發布疫情，及時發布權威信息，回應群眾的關切，因此認為文山公安機關有需要準確交代5名醫務人員因洩露何種內容致被罰，這既能以正視聽，又可警示其它醫務人員不重蹈覆轍。