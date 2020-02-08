武漢肺炎：美國撥1億美元抗疫　專家赴華未獲放行

美國國務卿蓬佩奧周五（7日）宣布，將撥出1億美元（約7.8億港元）幫助中國及其他國家，對抗武漢肺炎疫情。衞生及公共服務部部長阿薩爾表示，美國已準備好派遣專家團隊前往中國，但仍在等待中國政府的批准。他又指，美國國務院本周協助把17.8噸私人捐贈物資，送往中國湖北武漢。

由阿薩爾領導的跨部門工作組，在華盛頓舉行記者會。阿薩爾稱，美方與中國公共衞生部門有數十年的合作關係，美方早在一個月前已向中方提出派遣專家，研究病毒及協助抗疫。美國疾控中心有人員常駐北京，是使館衞生專員團隊成員，可協助解答一些尚不清楚的問題，如是否可掌握病毒潛伏期、感染病例的嚴重程度及無症狀病人的傳染風險等。他強調，美方願提供更多專業意見及給予幫助，但要等待中國領導層作出決定。

阿薩爾表示，武漢肺炎疫情可能是非常嚴重的公共衞生安全威脅，美國可能出現更多感染病例。但他指，新型冠狀病毒對美國公眾構成的直接威脅較低，政府也在全方位展開防控，把威脅控制在低水平。

另，日本執政黨自民黨幹事長二階俊博和公明黨幹事長齊藤鐵夫，周五與中國駐日大使孔鉉佑會面。二階俊博表示，對中國疫情致以誠摯慰問，日方已籌集12萬套防護服，盡快運往湖北、浙江、廣東等地。