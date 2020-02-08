武漢肺炎：台灣累計17人確診　下周一暫停兩岸海運客運直航

武漢肺炎疫情持續在台灣擴散，台灣的中央流行疫情指揮中心周六（8日）證實，再多一人確診感染，目前已有17宗確診個案。指揮中心指揮官陳時中宣布，為避免疫情擴大，繼湖北後，把廣東列為一級疫區。台陸委會亦指基於防疫考慮，決定自下周一（10日）起暫停兩岸海運客運直航航線及航班，視疫情狀況再評估復航。

新增確診病例歸類為境外移入，患者是一名20歲男子，他是早前北部50多歲確診感染夫婦的兒子，一家人於上月22日至31日同遊意大利，上周六（1日）經香港轉機回台並出現徵狀，周五（7日）確診感染。

載有1700多名台籍旅客、28名外籍旅客及1名大陸配偶的郵輪寶瓶星號，預計周六下午1時抵達基隆港。基隆市衞生局指，全船旅客須先在船上接受篩檢，約需4小時，如果全數船員及旅客都是陰性反應，台籍旅客可下船自主健康管理，但只要其中一人驗出陽性反應，全船旅客必須在船上隔離14天。

陳時中強調，檢疫人員會先做發燒篩檢，有發燒或其他症狀、曾前往大陸或疫區，以及外國人等人都會採檢送驗。他又指，船公司回報船上旅客沒有人曾前往大陸，但指揮中心發現其中40多人曾在過去一個月入境大陸。