武漢肺炎：空降指導防控　國家衞健委副主任擔任省委常委

湖北省官員在武漢肺炎防控過程中出現多種問題，備受抨擊。湖北省委領導班子在疫情爆發後首次調整，國家衞健委副主任王賀勝周六（8日）「空降」湖北，出任湖北省委委員、常委。中宣部旗下報章的微信公眾號「陶然筆記」亦引述消息指，中央政法委秘書長陳一新將任中央指導組副組長，協調指揮湖北省防控工作。

消息指，兩項人事安排着眼當前疫情防控大局。從協調指揮來看，需要一位有豐富基層工作經驗，在地方主持過全面工作，有中央工作經歷，同時對湖北省、武漢市近年情況比較熟悉的官員參與。而陳一新曾在多個地方擔任一把手，同時曾經擔任過湖北省委副書記兼武漢市委書記。

此外，疫情防控的專業性較強，需要有深厚的業內工作經驗，也需要熟悉武漢市前期疫情防控工作情況，知道癥結所在及解決方向所在。王賀勝長期在衞生系統工作，歷任天津衞計委黨委書記、主任，以及國家衞計委副主任、黨組成員、國務院醫改辦主任等職，前年3月起出任國家衞健委副主任、黨組成員，此次又參與中央指導組防控醫療組的工作，因此任命的考慮很清楚。

公開報道指，王賀勝於上月23日已身處武漢市，其後多次視察市內醫院的救治部署工作及慰問其他省市的醫療隊。解放軍聯勤保障部隊首批防疫物資於上月26日運抵漢口火車站時，由王賀勝等人在場與軍方代表交接。

資料顯示，王賀勝出生於1961年6月，河北清苑人，天津醫學院衞生系衛生專業大學本科畢業，擁有在職研究生學歷並獲得法學博士，亦曾出任天津醫科大學教授。