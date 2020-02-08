武漢肺炎：李文亮父母憶亡兒　「生性善良立志行醫」

率先披露武漢肺炎疫情，有「吹哨人」之稱的湖北武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，周五（7日）因感染武漢肺炎，英年早逝。白頭人送黑頭人的李文亮父母受訪時表示，兒子非常善良，學醫是他的志願，寧願自己吃虧，也要把別人的事辦好。隨着官方展開調查，李文亮的父母指兒子當初披露的情況已成事實，誓言必須為他正名。

來自遼寧錦州的李文亮父母在武漢市武昌區家中受訪，在他們的眼中，李文亮生性善良，對人有求必應，處處為家人着想。他從小成績優異，不但考上錦州的重點中學，更考上武漢大學七年制的臨床醫學專業，結識現在的妻子。

但一場突如其來的疫症把幸福的畫面撕破，李文亮因治療受感染病人而不幸中招，他先把妻子送回湖北襄陽老家，再去酒店自我隔離，兩三天後情況沒有好轉，便在武漢市中心醫院留醫。禍不單行，李文亮父母較早時亦感染武漢肺炎，當他們痊癒出院後，兒子卻住進醫院。

一直病情平穩的李文亮於周四（6日）晚上急轉直下，李文亮父母當晚接到兒媳的電話，她哭說丈夫病情轉危。醫院領導於晚上10時接李文亮父母到醫院，但因為傳染風險高，不能讓他們入內。李文亮去世後遺體送往殯儀館，但對方以傳染風險為由，把遺體立即火化，兩老無緣與兒子見最後一面。

在兒子的最後歲月中，李文亮的母親後悔沒有把手機交給醫生，讓他們多拍幾張兒子的照片。她嘆道：「我想像中，這孩子折騰的不像樣了，肯定遭了不少罪。」兒子猝逝後遺下懷有二胎的兒媳及5歲孫兒，李文亮母親指人死不能復生，只能堅強生活下去。