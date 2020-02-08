武漢肺炎：嚴懲涉醫違法犯罪　最重可判死刑

武漢肺炎疫情肆虐，為保護醫護人員生命安全及維護醫療秩序，繼早前湖北省公安廳列出6種涉醫違法的犯罪活動後，國家衞健委、最高人民法院、最高人民檢察院，以及公安部周五（7日）再發表聯合通知，強調依法嚴懲疫情期間7類涉醫違法犯罪。通知並指出，有關違法行為如經查明屬實，犯罪情節嚴重者可判重刑甚至死刑。

通知指出，當前疫情防控處於關鍵時期，各地區和有關部門要密切關注、嚴密防範疫情防控期間的各類涉醫違法犯罪行為，並予以嚴肅查處、嚴厲打擊。針對侵犯醫護人身安全的違法行為，包括：任何毆打、故意傷害、故意殺害醫務人員；以暴力、威脅等方法非法限制醫務人員人身自由，或對醫務人員公然侮辱、恐嚇、誹謗；撕扯醫務人員防護用具，或對其吐口水等。

有關擾亂正常醫療秩序的違法行為，包括以暴力、威脅等方法拒不接受醫療衞生機構的檢疫、隔離、治療措施，或者阻礙醫療衞生機構依法處置傳染病患者屍體；強拿硬要或者故意損毀、佔用醫療衞生機構的財物，或在醫療衞生機構起哄鬧事、違規停放屍體、私設靈堂，造成秩序混亂、影響疫情防控工作；非法攜帶槍枝、彈藥、管制器具或者爆炸性、放射性、毒害性、腐蝕性物品進入醫療衞生機構；以及其他侵犯醫務人員安全、擾亂醫療秩序。