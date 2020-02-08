武漢肺炎：中國留學生經第三國入境　澳洲民眾聯署促堵漏洞

因應武漢肺炎疫情，澳洲從上周六（1日）起禁止14天曾進入中國內地的外國人（不包括香港）入境澳洲。英國《每日郵報》日前報道，大批受禁令影響的中國留學生打算利用漏洞，先飛往泰國、尼泊爾及老撾等第三國，停留14天後再前往澳洲。有澳洲民眾在請願網站「change.org」發起聯署，要求政府採取行動，堵塞經第三國入境漏洞。

報道指，澳洲實施禁令後，超過10萬名中國留學生禁止入境，對依賴中國留學生的澳洲教育產業，構成沉重打擊。社交網截圖顯示，一名疑似中國留學生指要等候很長時間才取得前往他國的簽證，其他人則教路指前往泰國、尼泊爾及老撾等第三國，其中在泰國可取得為期15天的落地簽證，有人指正在查航班，亦有人指已訂購機票。由於澳洲暫時未向中國以外的第三國發出旅遊限制，因此可取道第三國入境。

對於有人企圖繞道第三國，前往澳洲。澳洲網民發起網上聯署，指部分旅遊機構利用漏洞，向中國人推銷第三國的旅遊套票，然後再入境澳洲，此舉不但加劇病毒在澳洲社區傳播的風險，更破壞澳洲的邊境管制。發起人要求，澳洲總理莫里森採取行動，取締有關旅遊廣告，並擴大邊境管制，禁止本月1日後曾入境中國的人士進入澳洲。同時，澳洲政府應把不需中國護照持有人簽證的國家列入禁令範圍。

對於有報道指，澳洲多家大學要求把中國留學生送往分校或宿舍自行檢疫，爭取盡快開學。澳洲教育及培訓部部長德昂否認報道，強調官方會遵守醫學專家建議實施檢疫，校方不會單方面行事。目前有16.4萬中國留學生在澳洲求學，受禁令影響，有10萬持有效簽證的中國留學生無法返回澳洲。澳洲前外長畢曉普表示，疫情會令澳洲大學的收入減少10%。