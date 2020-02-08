武漢肺炎：市監總局禁野味交易　逾3700商戶停業整頓

湖北武漢肺炎疫情持續，國務院聯防聯控機制周六（8日）下午召開新聞發布會，介紹疫情防控中維護市場秩序等相關情況。國家市監總局執法稽查局局長楊紅燦表示，全面禁止野味交易活動，聯合各執法部門嚴打捕獵、交易野味的行為，加強巡查交易平台；自上月21日開始至周四（6日）共停業整頓涉及野味的市場及商戶3700餘個。

楊紅燦表示，疫情發生後，各地市監部門共巡查經營場所149.8萬次，監測電商平台、網站40.1萬次，共督促下架、刪除、屏蔽網上信息7.7萬條，聯合林草、農業等部門風控隔離飼養繁育場所16000餘個。

其中，湖北省潛江市市場監管局接群眾舉報，查獲非法交易各類野生動物343隻。楊紅燦認為，目前除嚴格打擊野味交易外，還需要加強宣傳教育，引導消費者不購買和食用非法捕獲交易的野生動物。

國家衞健委新聞發言人宋樹立表示，武漢肺炎統一命名為「新型冠狀病毒肺炎」，簡稱「新冠肺炎」，英文名為「Novel coronavirus pneumonia」，簡稱「NCP」。

另外，國家市監總局周四發布《關於依法從重從快嚴厲打擊新型冠狀病毒疫情防控期間違法行為的意見》，對野味及其製品非法交易、製售假冒劣質口罩等防護用品的違法行為，處罰將按頂格處理。