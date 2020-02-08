武漢肺炎：雷神山醫院接收首批病人　高校宿舍改成隔離設施

參照小湯山模式興建的湖北武漢雷神山醫院，於周六（8日）交付使用，首批醫療隊已進駐，並收治首批病人，全院將開設32個病區，共有1500張病床。武漢多間大專院校宣布，部分學生宿舍被臨時徵用，將改為隔離治療點。武漢商學院表示，已要求學生未收到正式開學通知前，禁止以任何理由提前返校，而校方也做好網上授課的準備。

雷神山醫院位於江夏區，只設住院不設門診，全院分為2個重症醫學科病區、3個亞重症病區及27個普通病區。除重症病區外，其他病房均為2人房。醫院亦設有一間手術室，用於住院期間需要接受手術的武漢肺炎病人。此外，位於武漢客廳B區的方艙醫院即將接收病人，院方已為病人準備生活用品。

湖北武漢華中科技大學三級教授、中國稀有疾病研究聯盟全國協調主任及法律代表紅凌，因感染武漢肺炎，周五（7日）搶救無效在武漢協和醫院逝世，年僅53歲。紅凌於1987年在武漢大學取得生物系及生物化學系學士學位，其後在美國亞利桑那大學取得生物化學博士學位，回國後在華中科技大學擔任博士生導師。