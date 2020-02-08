武漢肺炎：官方首證　病毒可通過氣溶膠傳播

新冠肺炎疫情擴散，上海周六（8日）下午舉行新聞發布會，會上首度證實新冠病毒可以通過氣溶膠傳播，即帶病毒的飛沫混合在空氣中形成氣溶膠，穩定地懸浮於空氣中，人吸入病毒氣溶膠便有可能受感染。

新聞發布會上指，上海最近發生一部分家庭聚集性的病例，強調需進一步加強家庭內部的防疫；會上提出，目前可確定的新冠病毒肺炎傳播途徑主要為直接傳播、氣溶膠傳播和接觸傳播。

會上重申，防止疫情蔓延需取消一切社會活動聚集，勸阻重點疫區親友延遲訪滬，家中保持空氣流通，注意個人衞生，做好日常家庭消毒；外來返滬人員需配合調查、主動接受隔離，避免接觸可疑症狀者身體分泌物，就餐時，公筷分餐，快進食，少說話，避免握手和擁抱。

另外，上海市疾控中心消毒與感染控制科主任朱仁義會上表示，上海即將迎來春節返程高峰，市政府將在機場、火車站增設檢疫關口，所有外地入滬的旅客需配合測量體溫和填寫申報表。同時，上海將即日起嚴格執行公共場所體溫檢測和佩戴口罩的措施，直至解除重大突發公共衞生事件一級響應機制為止。