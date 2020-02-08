巧手自創湯圓新奇吃法賀元宵　網民︰苦中作樂

今日（8日）是正月十五日元宵節，亦是中國傳統情人節；惟受武漢肺炎疫情，大部分市民選擇留在家中過節。其中有網民在微博上發起「花式吃湯圓大賽」，呼籲其他網民提供新奇、有趣的吃湯圓方式。一時間，微博上充滿各式各樣的湯圓照片，「湯圓」等關鍵詞亦陸續登上熱搜榜。有網民笑言︰「這是在苦中作樂。」

俗語有云︰「天上月圓、人間團圓、碗中湯圓。」元宵節的傳統自然是吃湯圓，除了過往常見分享湯圓製法的貼文外，不少網民亦分享了自家手製或轉發網上的湯圓照片，其中不少走「可愛風」；在網民的巧手下，一隻隻小狗、小豬、樹熊，乃至各個卡通動畫人物均活靈活現；也有網民只能做出普通的湯圓，但在修圖軟件幫助下，為湯圓配上一個個有趣的表情；可愛得令網民大叫「抵制野味，這麽可愛怎吃得下」、「這都不是湯圓了哈哈哈，不過超級可愛吶」。

除了走可愛風，亦有不少網民分享奇葩湯圓吃法，例如「湯圓+吐司（湯圓三文治）」、「奧利奧（Oreo）夾湯圓」、「手抓餅+汤圆」，還有已不算是新奇，但仍不可思議的「炸湯圓」等等。另一方面，也有網民嘗試走可愛風，卻因「手殘」而被歸類為「奇葩」的湯圓，令發貼網民自嘲︰「做的好醜，好想笑，哈哈哈！別人都是怎麽做的這麽可愛。」

雖然普遍網民都認為元宵節吃得是「湯圓」，但還是有網民指正︰「元宵節吃得應該是『元宵』。」事實上，傳統元宵和湯圓，在製法亦略有不同。另武漢肺炎疫情影響，網民留言還是「十句不離疫情」。其中，有網民表示「今年元宵不能聚會，大家都對着吃湯圓吧」、「這種野味（指動物造法的湯圓）可吃，不會傳染肺炎啊！」