新冠肺炎：上呼吸道檢測未確診　專家指病毒隱匿性強

內地新冠肺炎疫情持續，在各地確診個案中，有患者出現病毒核酸檢測陰轉陽，即由非感染轉為受感染的情況。近日北京中日醫院出現一名3次咽拭子檢測（即從咽部抽取分泌物檢測）均為非感染，但通過下呼吸道樣本才確診的患者。

該名發燒肺炎患者來自湖北武漢，之前接受咽拭子新冠病毒核酸檢測均無感染，但甲型流感核酸檢測則為受感染，因此於1月30日以「重症甲流」收入院。入院後插管上呼吸機，通過肺泡灌洗檢測才發現新冠病毒核酸，周三（2月5日）確診，目前正等待轉往定點醫院。

北京一名三甲醫院呼吸科醫生表示，一般對疑似患者作2次咽拭子核酸檢測均為陰性，基本上可排除感染。像上述病例3次檢測均為陰性，說明病毒隱匿性很強。該醫生透露，醫院內部已經將此案例通知員工。內媒記者也從衞生部門相關負責人處，獲證實該病例的確存在。

北京世紀壇醫院呼吸內科主任醫師丁新民解釋，病變如發生在肺部、即下呼吸道，有可能從上呼吸道咽喉部找不到病原，但現在很難做到對所有疑似患者均採集下呼吸道樣本。他又表示，上述病例提醒有關方面要更加重視對出院患者的判斷和管理。