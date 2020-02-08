可卡因混紅酒走私圖闖關　女旅客廣州機場被捕

廣州海關周六（8日）通報，該關人員周二（4日）在廣州白雲國際機場查獲一名女性旅客利用紅酒「藏匿」走私毒品進境，繳獲毒品液態可卡因6.6公斤。

當日清晨6時許，廣州白雲機場T2航站樓進境大廳，海關關員對從歐洲某國飛抵廣州的進境航班的旅客進行例行檢查。一名女性旅客將其攜帶的棗紅色行李箱通過X光機檢查時，行李箱中的3瓶「紅酒」引起了關員的注意。

三瓶紅酒的包裝老舊，酒樽容量大，有別於一般的紅酒樽。海關關員認為紅酒有可疑，立即指引該旅客開箱查驗。關員仔細檢查後發現3瓶「紅酒」與普通紅酒存在差異，當場對「紅酒」進行毒品試劑板檢測，檢測顯示「紅酒」呈可卡因陽性反應，遂移交海關緝私警察處置，相信不法分子將可卡因品混和紅酒內，將毒品酒裝入酒樽內重新封口，以掩人耳目。涉案女子已被海關拘留調查。目前，該案正在進一步偵辦當中。

這是廣州海關近年來首次查獲利用紅酒偽裝毒品走私進境案。廣州海關表示，在築牢口岸衞生檢疫防線加強防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情同時，廣州海關堅決打擊走私毒品等違法犯罪行為不鬆懈。

據悉，利用紅酒走私毒品以往亦不多見。2015年11月30日，上海海關人員曾發現過一宗。當時兩名中國籍旅客乘坐航班自巴西聖保羅出發，經埃塞俄比亞轉機飛抵上海浦東機場入境。此前，上海海關根據前期線索，已經將兩人列為重點監視對像。當兩人到達海關X光檢查櫃位時。海關人員發現行李內的紅酒與一般紅酒包裝不同，對要求兩人把託運的5件行李進行開箱查驗後，結果發現其中兩個行李箱內裝有32瓶不同品牌的「紅酒」。經毒品檢驗，證實紅酒，內有可卡因成分。兩名旅客級承認收取900美元為他人帶這些紅酒入境。