鐵騎士撞椰子樹葉摔倒　法院判市府賠21萬新台幣

台灣高雄市一名陳姓男子早前駕駛電單車外出，期間突然撞到從樹上掉落的椰子樹葉砸中，隨即失控摔落車重傷。陳男全身多處骨折，怒告市政府養工處存在過失，案件近日在橋頭地院判決，認為養工處未盡管理責任，判賠21萬（新台幣，下同，約5.5萬港元）。全案可上訴。

判決書顯示，陳男在去年4月28日駕駛電單車，行經楠梓右昌街時，突然被椰子樹葉砸中。陳男受驚翻車倒地，造成頭部外傷、左胸肋骨骨折等。陳男認為，椰子樹屬於養工處管理的公共設施，該處有管理的責任，遂依《國家賠償法》向對方索償醫藥費和精神撫慰金35萬元（約9.14萬港元）。

養工處辯稱沒有過失，認為按現場照片顯示，案發後樹葉已被移動過，違反道路交通事故處理辦法；而樹葉掉落的位置已有刮地痕，可能是他開車失誤摔倒，並非樹葉掉落所致。

一名何姓女騎士目睹事發經過稱，高空突然有東西掉落砸中陳男，他隨後連人帶車摔在路面上，她上前查看時發現，「他流了很多血」。路人見狀報警，並將他送院治療。

法院審理查明，認為養工處並未對椰子樹善盡管理責任，導致樹葉掉落後擊中騎士明顯有疏失，審酌陳男提出的賠償金額後，遂作出上述判決。