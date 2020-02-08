新冠肺炎：李文亮妻子發聲明　指不會接受社會捐款

新冠肺炎疫情蔓延，吹哨人李文亮周五（7日）逝世，隨即網上流出李文亮妻子付雪潔的求助信，信中指付全家確診，急需社會幫助支持。付雪潔周六（8日）在微博發聲明，指上述求助信並不是她所發，自己也並不知情，同時表明自己和家人，沒收到也不會接受社會捐款。

付雪潔在聲明中寫道，自己僅接受國家給予丈夫的工傷、喪葬等賠款、夫婦兩人工作醫院的幫助款、丈夫生前所買的保險賠償和政府給予抗疫醫務人員獎勵。同時，她堅決拒絕接受上述4種以外，任何形式的個人或團體機構的款項或捐助。

付雪潔表示，網上發布的各類涉及對李文亮的捐助訊息，都未通過她同意，自己未發布任何性質的求助訊息。而網傳訊息上由於有公布她的個人電話號碼和家庭住址，網民已經嚴重影響到自己的生活。希望大家不要再傳播。

另外，新浪微博同日發公告，指有網民在悼念李文亮時「發佈時政有害訊息」，現已刪除逾4.8萬則留言，同時關閉857個帳號。