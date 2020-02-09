新冠肺炎︰武漢精神病院爆疫情　至少80醫護病人確診

新冠肺炎疫情持續蔓延，確診人數不斷上升，其中起源地湖北武漢市更是重災區。內地傳媒上周六（8日）引述消息人士指，武漢市精神衞生中心爆發疫情，至少50名病人及30名醫護確診感染新冠肺炎。資料顯示，武漢市精神衞生中心（武漢市心理醫院）是湖北省最大的三甲精神專科醫院，編制床位950張，職工800多人。

據報道，64歲病人王應萍去年8月入住該院後，上月26日出現38度高燒。雖然當天下午曾退燒，但王的血常規結果為白細胞正常偏低、淋巴細胞減少，與新冠肺炎早期症狀相近。她翌日接受核酸檢測與CT檢查，顯示其右上肺呈片狀陰影，首次核酸檢測結果呈陰性。惟因該院當時已有4人檢查結果為陽性，加上王又再發燒，且症狀加重，故再接受多次檢測，惟結果仍呈陰性；但王的護工卻出現類似病症。

該院醫生趙平（化名）指出，武漢市精神衞生中心的深切治療部並非標準的隔離病房，也沒有負壓裝置，只能進行氣管插管、霧化等幾種支持治療。雖然武漢金銀潭醫院為該院感染新冠肺炎的精神疾病病人開設了專門病區，共有30張病床；但趙平坦言︰「這個數字遠遠不夠。」

趙又指，王應萍的發燒情況並非孤例，從上月12日起，該院女性病區已開始出現聚集性發燒現象，10多人高燒不退，且有呼吸衰竭的現象；在上月20日，該院出現首宗確診病例後，該院多個病區再有大量病人發高燒，至今最少有50名病人檢測結果呈陽性；另外，包括副院長在內，至少30名醫護已確診新冠肺炎。

對於造成院內感染和醫務人員感染，趙平認為原因有二，一是醫院重視程度不足，二是防護物資和藥品未能及時到位。該院雖在上月21日宣布封閉管理，但實際上措施實行得並不嚴格，有家屬還會往院裏送東西；加上前期醫務人員無防護裝備，後期防護裝備雖有改善，但是直到現在，進入污染區的醫務人員仍沒有三級防護裝備，只能做到二級防護，面罩等物資緊缺。

趙平表示，武漢市精神衞生中心目前累計轉到其他定點醫院的病人人數，已達四、五十人，主要轉到金銀潭醫院；而在2月6日，該院深切治療部已有一名確診病人死亡，死者為老年病人。