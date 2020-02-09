新冠肺炎：再有吹哨人受訪　女法醫憶述自己經歷

湖北武漢新冠肺炎疫情嚴重，但疫情最初爆發時，有8名吹哨人曾因散播「謠言」被武漢警方訓誡。李文亮上周五（7日）逝世後，吹哨人再次成為社會關注焦點。其中一名曾散播「謠言」的法醫同日接受內媒採訪時，講述自己與李相似的經歷。

受訪法醫表示，她不認識李文亮，但對他明知有疫情，仍堅持在前線工作的行為十分敬佩。她憶述當初在去年12月底，通過在臨床工作的同學得悉新冠病毒的存在，由於了解自己同學的專業性，感到事件嚴重。她直言由於自己是法醫，部門有老師便是做屍檢工作的，如果真的有類似肺炎的病人屍體需要解剖，希望老師們不要疏於防範，同時她也有學生在醫院實習，於是她便在部門群組和學生群發布自己所知的訊息。

她表示，自己在發布訊息的第二日，便有接到公安的電話，要求她刪除之前所發布的內容，又要她發布匹訊息糾正之前的「錯誤」。上月2日，公安部門上門要求她做筆錄，又檢查她的手機內容，同時令她簽署一系列的聲明和保證。最後她表示，自己其實在疫情發生後，所作的貢獻很小，市民更應關注正在前線抗疫的醫護。