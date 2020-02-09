新冠肺炎︰男子訛稱有口罩出售　收款後騙買家到安徽

新冠肺炎疫情當前，全國各地可謂一罩難求，有不法分子趁機騙財。廣東佛山市警方上周六（8日）通報，一名李姓男子在網上訛稱有口罩出售，騙取了一名陳姓女子約42萬元（人民幣，下同，約47.3萬港元），結果在上周四（6日）被捕。目前，案件仍在調查當中。

事緣於上周一（3日），做醫療器械生意的陳小姐受第三方委託採購口罩，陳小姐通過中間商「笑笑」商談採購事項，並把42萬貨款交給他。「笑笑」隨後聯繫上李男，對方聲稱可提供口罩，但要買家親到到安徽宿州市取貨。李男收款後，又改稱地址改到安徽安慶市，最終買家趕到安徽後，卻白走一趟。

「笑笑」其後要求李男退款，惟李男拒絕，「笑笑」便報警求助。警方經查後，鎖定李男常在清遠英德市出沒，連夜組織警員前往，終在上周四拘捕李男，並起回32.5萬元（36.6萬港元）及3000美元（2.34萬港元）現金。

李男被捕後供稱，因疫情導致口罩緊缺，市場需求量大，他便想投機倒賣口罩賺錢；惟在沒貨源的情況下，他只好在網上找一些口罩及廠家資料等圖片，放到某短片平台上，發布賣口罩的廣告。在收到「笑笑」款項，他立即提取所有現金，供自己揮霍，其中參與網絡賭博便輸了6萬多元（約6.76萬港元）。