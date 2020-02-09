新冠肺炎：醫院改造腫瘤科抗疫　患癌者化療無門坐等惡化

湖北武漢市新冠肺炎疫情嚴重，多間醫院被政府列為收治新冠肺炎的定點醫院。一名癌症患者在疫情發生後，由於醫院腫瘤科被臨時改造成新冠肺炎病區，導致無法進行化療。家人不斷尋醫無果，每日擔心患者癌症情況惡化。

居住在隨州市的杜姓市民表示，自己21歲的弟弟上月被確診身患惡性腫瘤，同月15日在武漢同濟醫院做了腫瘤切除手術，當時醫生再三叮囑，要求她弟弟3個星期後要回醫院進行化療。但隨着疫情爆發，武漢市的醫療設備嚴重不足，同濟醫院腫瘤科被臨時改建成新冠肺炎病區，腫瘤科的醫生也被調去支援肺炎抗疫情。

杜女指，她們輾轉問過多間醫院，但現時省內肺炎疫情大爆發，多地都實行交通管制，根本無法帶弟弟進行化療。而同濟醫院一工作人員證實，醫院作為新冠肺炎的定點醫院，癌症患者本身免疫力就差，新冠肺炎傳染性又強，到醫院反而容易交叉感染。

事後，湖北省衞健委醫政科劉姓科長得悉此類癌症患者的化療困境，表示隨州市醫療資源有限，唯一一間三甲醫院都用與收治新冠肺炎患者，不是醫院不想接收癌症病人，而是真的沒有能力接收，目前問題已向上級反映。