新冠肺炎：寶坻區封城「宵禁」　每戶隔日派1人購物

天津市寶坻區多名新冠肺炎患者曾到過一家百貨公司，導致9400多人被隔離。寶坻區宣傳部周日（9日）宣布，即日起檢查所有進出該區的人員及車輛，每戶兩天只可派一人外出採購生活物資，所有人在每天晚上10時至翌日早上6時，無特殊情況不得外出，直至另行通知。

新措施加強寶坻區全域交通管控，負責特殊任務的人員及車輛，經區防控指揮部批准後才可進出。進出寶坻區的人員需出示身份證，與百貨公司疫情有關人士一律不得離開。如發現有人咳嗽、發燒等症狀，立即轉送至指定的定點發燒門診。所有進入北京的道路設置檢查站，嚴查嚴控進京人員，未經區防控指揮部批准，任何人不得離開寶坻進入北京。

新措施亦規定，全區各村、屋苑居民不得在村莊、屋苑內的公共區域聚集，不得互相串門、散步閑逛。每戶不得派出曾接受或正在居家隔離的家庭成員，外出採購生活物資。因特殊情況需要外出的人士，要透過所屬單位發出證明，並向村委會、居委會報備。無所屬單位人士，由所在村委會、居委會批准。居民如有咳嗽、發燒，須第一時間向村委會、居委會報告。

截至周日凌晨12時，天津市新增7宗新冠肺炎確診個案，6宗位於寶坻區，武清區則首次出現確診個案。全市累計出現88宗新冠肺炎確診個案，寶坻區佔29宗。

此外，浙江溫州市甌海區亦宣布「宵禁」，全區所有的住宅屋苑及村落，晚上10點至次日早晨6點一律禁止人員出入，全區範圍內所有國省道等對外交通一律暫時關閉。