新冠肺炎：老婦隱瞞武漢自駕遊中招猝逝 生前曾接觸77人

河北邢台市一名64歲老婦於上月中從湖北武漢，與家人駕車回家後因不適求醫，但期間隱瞞曾在湖北武漢市居住，錯失最佳治療時機，上周五（7日）確診新冠肺炎後，翌日因多重器官功能衰竭，搶救無效不治。死者生前曾密切接觸77人包括醫護人員，警方以涉嫌以危險方法危害公共安全罪，對死者立案調查。

劉姓死者是邢台市內丘縣人，上月17日偕丈夫、女兒、女婿及外孫一行5人，從武漢市洪山區駕車返回內丘縣家中，翌日到橋東區一牙科診所檢查。她於上月31日因氣喘到內丘縣中醫院住院治療，上周二（4日）因病情加重，由救護車送到邢台市人民醫院急診科就診。

在兩間醫院就診期間，劉婦及家人一直否認曾在武漢市居住，直至上周四（6日）經醫護人員反覆追問後才承認，隨即接受新型冠狀病毒核酸檢測，翌日確診為新冠肺炎，最終搶救無效不治。

邢台市及內丘縣已找到曾與死者密切接觸的人士，並安排集中隔離，他們目前對病毒核酸檢測呈陰性反應。劉婦曾到訪的醫院急診室、診所、村屋及寓所已全部封閉隔離，並消毒殺菌。