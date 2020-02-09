新冠肺炎：衞建委稱無證據新冠病毒經氣溶膠傳播

新冠肺炎疫情蔓延全國，上海市政府日前證實，病毒可通過氣溶膠（即氣霧）傳播。惟國家衞建委周日（9日）在官方微博澄清，新冠肺炎主要傳播途徑仍為呼吸道飛沫傳播和接觸傳播，氣溶膠及糞便等傳播途徑則有待核實。

據衞建委發布的科普知識指，新冠肺炎病毒可通過呼吸道飛沫傳播，由於飛沫傳播距離短，不會在空氣中長期漂浮，所以在通風環境下一般不會有病毒，建議民眾可開窗通風降低感染風險。而氣溶膠傳播只會在某些特殊條件下發生，例如進行臨床氣管插管等專業醫療操作，所以民眾只要正確佩戴口罩就足以防護。

有專家提醒，確診患者糞便中會有病毒，坐廁沖水時會形成旋渦產生氣溶膠，建議市民沖廁時蓋上座廁蓋及定期消毒清洗，並認為下水道和坐廁造成樓上樓下傳播病毒的風險不大。

長江航運總醫院感染科專家組組長許綠葉認為，新冠肺炎病人在電梯中留下帶有病毒的溶膠，被其他人吸入可能發生。他呼籲，民眾外出時戴緊口罩，身分盡量不接觸電梯空間，按鍵時用紙巾包手，回家後立即洗手。