新冠肺炎：武漢醫生論文　院內感染率高達41%

新冠肺炎疫情肆虐下，湖北武漢市多家醫院早前人滿為患。武漢大學中南醫院的醫生上周五（7日）在美國醫學會雜誌（JAMA）發表論文，指在疫情爆發初期接收的138名新冠肺炎病人中，57人在醫院內受感染，院內人傳人感染率高達41%。

該論文是一項回顧研究，從上月1日至28日期間，在中南醫院內受感染的人包括40名醫護人員及17名因其他疾病住院的病人。受感染的醫護人員中31人負責普通病房，7人在急症室工作，另外2人在加護病房工作。研究發現，其中一名收治在外科部門的病人感染10名醫護人員，估計每名新冠肺炎病人可把病毒平均傳染2.2人。

美國杜蘭大學全球衛生體系發展與管理系Regents講席教授施李正表示，該現象與疫情早期沒有按照醫學倫理和公共衛生原則制訂方案有關。雖然提倡人人戴口罩，但過去一段時間大批病人多次前往醫院求醫，成為流動的傳染源。施李正認為，目前要加緊收治傳染率高的重症病人，輕症病人要有專業隔離。

英國南安普敦大學全球衞生專家海德（Michael Head）稱，若中南醫院研究結果為真，證明某些患者的傳染力可能比其他人強很多，為處理他們的病情造成更多困難。