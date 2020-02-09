新冠肺炎：國務院指湖北以外確診人數漸降　下降幅度近43%

內地新冠肺炎疫情持續蔓延，國務院聯防聯控機制周日（9日）在召開新聞發布會，會上提及，內地除湖北以外其他省市的每日報告確診病例數，從上周一（3日）的890宗下降到上周六（8日）的509宗，下降幅度達42.8%。

商務部表示，截至上周六，目前已收到21個國家或組織捐贈的近703萬個醫用口罩、30萬套防護服、19萬副護目鏡和357萬對醫用手套等物資。目前內地口罩企業復工比率達73%，國家衞健委已累計從全國調派11,921名醫護人員支援湖北。

新冠肺炎發生後，部分省市民眾擔憂糧油食品或生活用品等短缺，不斷搶購相關貨品。商務部表示，早前一些零售店舖的蔬菜、即食麵等貨品斷貨，目前相關情況已經緩和。國家發改委經貿司副司長陳達表示，近日將向湖北武漢運送2000噸儲備凍豬肉。

同時，武漢市政府正在推動逐步恢復農貿市場經營，組織農貿產品在馬路上營業，目前已有4個露天馬路市場開始營業；另電商平台和大型商超，推出新的買菜預約模式，市民可以在前一日通過微信落單，並於翌日在去自取，可減少人流聚集。

另外，早前有前線醫護指，新冠肺炎核酸檢測會出現「假陰性」的情況。對此，北京大學人民醫院呼吸與危重症醫學科主任高佔成在會上回應，指任何病毒的核酸檢測結果都不可能是100%陽性，存在「假陰性」在所難免。