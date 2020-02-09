塵封70年終見天日　731部隊敗退細節曝光

隸屬日本關東軍的731部隊（原名關東軍防疫給水部），在侵華戰爭以生化戰、細菌戰及人體實驗而臭名昭著，該部隊其後在蘇軍「8月風暴」軍事行動中灰飛煙滅。日本滋賀醫科大學一名名譽教授上周六（8日）公開一份記載731部隊從中國東北撤退時混亂情況的官方檔案，這是首次發現記載731部隊敗退路徑的日本官方檔案。

滋賀醫科大學名譽教授西山勝夫去年11月在國立公文書館，發現一份由厚生省（現厚生勞動省）復員局留守業務部第3課於1950年4月撰寫、題為「資料通報（B）第50號 關東軍防疫給水部」的4頁文件。包括一張長約90厘米、寬約60厘米，題為《關東軍防疫給水部行動經過概況圖》的地圖。

地圖記載731部隊總部、部隊長石井四郎中將以下1300人，於蘇聯紅軍1945年8月8日揮軍東北後，經朝鮮半島北部撤回日本的路線。此外，地圖亦標明731部隊的編制，其中總部第1部負責細菌研究，第4部負責生產細菌。

731部隊下轄各部，包括大連支部、牡丹江支部及鼠疫防疫部隊戰時編制，以及被蘇軍俘獲的731部隊軍官姓名，滯留中國的731部隊成員人數，亦紀錄在地圖中。731部隊撤離時炸毀位於黑龍江哈爾濱近郊的總部和實驗設施，並銷毀大批文件，不少成員返日後活躍於醫學界及製藥公司。

分析指，戰後日本政府為掌握留在中國及蘇聯的前731部隊成員情況，以發放遺屬養老金和軍人撫卹金為目的製作文件，惟當中未記錄731部隊的人體實驗和武器研發等活動。西山勝夫認為，該文件可能只是一部分資料殘頁，還有更多有關731部隊的資料被掩蓋。