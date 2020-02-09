新冠肺炎：市總工會望勞資合作　落實疫情防控工作

新冠肺炎疫情持續，上海市政府周日（9日）舉行新聞發布會，對於復工在即，市總工會希望各企業嚴格落實市委、市政府的疫情防控工作，做好自我管理、防控疫情準備和風險評估，若職工發現自己有疑似病徵，需主動報告、隔離及就診。

上海市總工會副主席張得志表示，企業可安排陸續恢復生產經營，為職工提供必要的防疫保護和勞動保護措施，加強飯堂、電梯、會議室等工作場所的通風、消毒。同時，職工應主動配合企業的疫情防控工作，遵守疫情防控各項制度，做好健康訊息登記和管理等。

總工會呼籲，企業應盡量採取彈性上班制、遠程辦公、居家辦公等措施；若未能作出有關安排，工會將與勞資雙方協商，採取企業自設福利假，輪班工作制或使用年假等辦法，並鼓勵企業與職工就看護未成年子女期間的工資等相關問題充分協商。

另上海市衞健委表示，當局會研究制訂來滬人員訊息數據工作流程規範，進一步完善核查訊息數據匯總，實行「四個統一」，包括統一數據歸口、數據推送通道、反饋通道及閉環管理。市衞健委與市場監管局為消毒產品生產企業開通審批綠色通道，目前會對已恢復正常生產的消毒產品生產企業和經營單位開展第2輪監督檢查，並重點檢查用於空氣、手、物體表面消毒的消毒劑、消毒器械及抗（抑）菌洗手液。